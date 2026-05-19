Выращивание пшеницы с помощью "искусственной реки" в пустыне: Египет запускает мегапроект.

Церемония состоялась во время сбора урожая пшеницы 2026 года на новых полях к западу от дельты Нила, передает epravda.com.ua

По данным правительства, Новая Дельта является крупнейшим проектом по рекультивации земель в истории страны.

В перспективе площадь новых угодий достигнет около 9 тыс. квадратных километров.

Египет планирует увеличить общую площадь обрабатываемых земель примерно на 15%, сосредоточившись на выращивании пшеницы, кукурузы, овощей, а также экспортных культур — оливок и инжира.

Общий объем инвестиций в проект уже достиг 800 млрд египетских фунтов (более $15 млрд).

Средства направили на подготовку земель, строительство зернохранилищ, промышленных зон и новых дорог, которые соединят пустынные территории с долиной Нила и портами страны. Власти также ожидают, что реализация проекта позволит создать более двух миллионов рабочих мест.

Ключевым элементом Новой Дельты стала масштабная система водоснабжения, которую в Египте уже называют "искусственной рекой".

Вода из дренажных каналов западной части дельты Нила поступает на очистной комплекс Эль-Хамам на побережье Средиземного моря, где ежедневно очищается до 7,5 млн кубометров воды. После этого ее транспортируют по 170-километровому каналу через 13 насосных станций в пустынные районы.

Египетские власти считают проект стратегическим ответом на угрозы продовольственной безопасности, которые усилились после пандемии COVID-19 и войны в Украине и Иране.