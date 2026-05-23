ВСУ нанесли удар дронами по терминалу в Новороссийске: есть раненые.

Украинские беспилотники в ночь на субботу, 23 мая, атаковали Новороссийск, вызвав пожар на нефтебазе и топливном терминале. Оперативный штаб Краснодарского края утверждает, что пожар был вызван не ударами беспилотников, а падением их обломков. Двое жителей, находившихся на улице в момент атаки дронов, получили ранения и госпитализированы, передает dw.com

Прокремлевские "военкоровские" Telegram-каналы пишут, что из-за атаки БПЛА в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса введены временные ограничения.

По данным OSINT-анализа издания Astra, загорелся нефтяной терминал "Грушовая балка" - это крупнейшее нефтехранилище на Кавказе, входящее в состав компании "Черномортранснефть", структуры "Транснефти".

Накануне вечером глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщал об отражении атаки беспилотников - в городе запрещали прогулки по набережной, все службы были переведены в режим максимальной готовности.

В начале апреля ВСУ уже атаковали в Новороссийске объекты международной нефтетранспортной компании "Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК) - тогда пострадала и гражданская инфраструктура, в том числе жилые дома, среди раненых были дети.