Польза от частых коротких путешествий научно доказана.

Путешествия играют гораздо более важную роль в поддержании психического здоровья и благополучия, чем считалось ранее.

К такому выводу пришли ученые из Университета Саншайн-Кост (Австралия). Согласно их исследованию, регулярные поездки ради отдыха значительно повышают уровень счастья, укрепляют психологическую устойчивость и улучшают общее качество жизни. Примечательно, что максимальную пользу от поездок получают люди, чувствующие себя уязвимыми или тяжело справляющиеся со стрессом, передает journals.sagepub.com

Руководитель исследовательского проекта, доцент Рори Малкахи отметил, что туризм не должен восприниматься как банальный перерыв в повседневной рутине. По его словам, поездки запускают долгосрочный цикл положительных эмоций, который продолжает эффективно работать в психике человека даже спустя долгое время после возвращения домой.

Терапевтический эффект для уязвимых людей

В ходе работы ученые проанализировали данные опросов более чем 1 200 австралийских туристов, собранные в рамках трех отдельных исследований с 2020 по 2023 год. Авторы работы детально изучали взаимосвязь между ощущением счастья, психологической устойчивостью, механизмами преодоления трудностей и качеством жизни.

Выяснилось, что люди с изначально слабыми навыками борьбы со стрессом или высоким уровнем эмоциональной уязвимости получают от частых путешествий самую мощную ментальную подзарядку. Положительные эмоции от смены обстановки помогают им аккумулировать внутренние ресурсы для адаптации и личностного роста. Интересно, что у людей с уже развитой стрессоустойчивостью и низким уровнем уязвимости этот благотворный эффект от поездок оказался не столь выраженным.

Доступное лекарство от выгорания

Одно из ключевых открытий исследователей заключается в том, что для улучшения ментального здоровья вовсе не обязательны длительные и дорогостоящие туры. Позитивные изменения в психике запускаются даже при кратковременных и бюджетных поездках недалеко от дома. Короткие, но регулярные выезды на выходные способны кардинально трансформировать качество жизни человека в долгосрочной перспективе.

Государственным ведомствам исследование дает повод инвестировать в развитие доступного локального туризма, а психотерапевтам — официально рекомендовать пациентам регулярные мини-путешествия как научно обоснованный элемент терапии.