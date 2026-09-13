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meduza.io logomeduza
13 Сентября 2026, 09:25
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«Золотого льва» Венецианского фестиваля получил фильм «Женщина неизвестна» Май эль-Туки

Приз Большого жюри получила картина «Возможная любовь» Ли Чхан Дона.

«Золотого льва» Венецианского фестиваля получил фильм «Женщина неизвестна» Май эль-Туки.
«Золотого льва» Венецианского фестиваля получил фильм «Женщина неизвестна» Май эль-Туки.

Обладателем «Золотого льва», главного приза 83-го Венецианского фестиваля, стал фильм «Женщина неизвестна» датского режиссера Май эль-Туки, пишет meduza.io

Кинематографистка рассказывает историю Мари — бывшей няни, которая теперь выходит замуж за своего работодателя. Действие происходит в послевоенной Дании, и героиня должна как можно скорее заключить этот брак, чтобы общество не расправилось с ней за ее прошлое. 

Награду «Серебряный лев» как лучшему режиссеру присудили Илье Хржановскому за фильм «Дау».

Специальный приз жюри достался документальному фильму «NAZA» израильских режиссеров Юваля Аврахама и Рахель Шор.

Награды за лучшую мужскую и женскую роль («Кубок Вольпи») получили Джон Малкович (фильм «Дикая лошадь под номером девять») и Матильда Арсель (фильм «Женщина неизвестна»).

В номинации за лучший сценарий победили Стефан Бризе, Корали Амедео и Оливье Горсе (фильм «Хороший маленький солдат»).

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Источник
meduza.io logomeduza
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