20 Мая 2026, 07:18
Впервые в истории: во Франции пиво обогнало вино по потреблению

Впервые в истории французы стали потреблять больше пива, чем вина, тем самым ставя под сомнение устоявшееся галльское представление о том, что пиво — любимый напиток немцев, бельгийцев и британцев.

Так, согласно новым данным, опубликованным l’Organisation Internationale de la Vigne et du Vin (Международной организации винограда и вина), в прошлом году французы выпили 22 миллиона гектолитров вина. А если сопоставить эту цифру с данными французской ассоциации пивоваров Brasseurs de France, по которым в 2025 году французы выпили 22,1 миллиона гектолитров пива, то становится ясно, что мы свидетели исторического момента, пишет euronews.com

Что ещё тревожнее, потребление вина во Франции опустилось до самого низкого уровня с 1957 года.

У большинства сортов пива, кроме того, ниже крепость, и, по данным тех же Brasseurs de France, этот напиток чаще связывают с «дружескими моментами», например просмотром спортивных матчей.

Куда менее веселы экономические причины, по которым пиво обогнало вино. Пиво, как правило, дешевле, а затянувшийся кризис стоимости жизни меняет питьевые привычки — особенно у молодёжи.

OIV также отмечает, что американские пошлины усилили давление на мировую торговлю вином.

«Согласно данным за 2025 год, мы видим отрасль, которая реагирует на прямые последствия тарифной политики США, но одновременно приспосабливается к более долгосрочным изменениям, связанным с климатом и потреблением», — заявил генеральный директор OIV Джон Баркер.

Франция и в прошлом году оставалась крупнейшим потребителем вина в Европе, что должно хоть немного утешать. Однако если вы в ближайшее время собираетесь во Францию, можете не опасаться показаться невоспитанными, заказав себе пинту вместо pichet.

