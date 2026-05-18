18 Мая 2026, 19:18
6 867
ВОЗ зарегистрировала 11 случаев заражения хантавирусом

Симптомы хантавируса проявились у еще одного пассажира круизного лайнера MV Hondius во время прохождения карантина, и таким образом, число выявленных случаев заболевания вновь выросло до 11.

Об этом сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в социальной сети X, передает report.az

"Оставшаяся команда, которая прибыла на судне с Канарских островов, теперь будет находиться на 42-дневном карантине, а судно пройдет полную очистку и дезинфекцию. Было зарегистрировано в общей сложности 11 случаев (9 подтвержденных, 2 вероятных), включая три смертельных случая. Последний подтвержденный случай также был у пассажира. Этот человек был среди репатриированных, и, находясь на карантине, у него развились симптомы, и в настоящее время он получает клиническую помощь", - отметил он.


