22 Мая 2026, 19:18
ВОЗ: Зафиксировано 177 предполагаемых смертей от лихорадки Эбола
Всемирная организация здравоохранения сообщила о почти 750 предполагаемых случаях заражения вирусом Эбола и 177 предполагаемых летальных исходах в Демократической Республике Конго.
Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в социальной сети X, передает news.am
По его словам, на данный момент подтверждено 82 случая заболевания и семь смертей, связанных с инфекцией.