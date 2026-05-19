19 Мая 2026, 13:54
ВОЗ предупредила о риске новой разрушительной пандемии

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Глобальный совет по мониторингу готовности (GPMB) предупредили о растущем риске новой глобальной пандемии, которая может превзойти по разрушительности вспышки коронавируса и Эболы.

Эксперты отмечают, что в последние годы вспышки инфекционных заболеваний происходят все чаще и оказывают серьезное воздействие на здравоохранение, экономику и социальную стабильность. В докладе подчеркивается, что мир после пандемии COVID-19 и вспышек Эболы не стал безопаснее. Среди ключевых факторов угрозы указаны активная международная мобильность, экологические изменения и снижение доверия населения к государственным институтам.

В середине мая в Демократической Республике Конго произошла новая вспышка лихорадки Эбола. По данным «Би-би-си» на 19 мая, жертвами инфекции стал 131 человек. Еще у 513 — выявлены признаки заражения. Также три случая заболевания, один из которых летальный, подтвердили в Уганде.

