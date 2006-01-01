ВОЗ обновила рекомендации по защите здоровья от жары на фоне изменения климата.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала обновленные рекомендации.

ВОЗ призвала правительства европейских стран сделать защиту населения от экстремальной жары постоянной частью государственной политики в сфере общественного здравоохранения. Причиной стало учащение и усиление волн жары, вызванных изменением климата, пишет news.am

Второе издание Планов действий по защите здоровья в условиях жары (Heat-Health Action Plans) заменяет рекомендации 2008 года и основано почти на двух десятилетиях научных исследований и практического опыта стран Европейского региона ВОЗ. Документ учитывает растущие риски для здоровья, связанные с повышением температуры, старением населения и быстрой урбанизацией.

ВОЗ рекомендует отказаться от подхода, при котором волны жары рассматриваются как разовые чрезвычайные ситуации. Вместо этого странам предлагается создать системы круглогодичной готовности, позволяющие заранее оценивать риски, защищать наиболее уязвимые группы населения и повышать устойчивость систем здравоохранения.

Обновленная концепция включает восемь основных направлений действий: эффективное управление, системы раннего предупреждения о жаре, защиту групп повышенного риска, информирование населения, укрепление системы здравоохранения, снижение воздействия высоких температур, эпиднадзор, а также мониторинг, оценку эффективности и обмен опытом.

По словам регионального директора ВОЗ по Европе доктора Ханса Клюге, новые рекомендации основаны на реальном опыте государств-членов и предлагают практические решения проблем, связанных с эффектом городского «теплового острова», старением населения и необходимостью межведомственного взаимодействия. Он подчеркнул, что в условиях, когда рекордно высокие температуры становятся новой нормой, конечной целью должно стать полное предотвращение смертей, связанных с жарой.

Документ опубликован после очередного аномально жаркого лета в Европе. По оценкам EuroMOMO, в июне и июле 2026 года продолжительные волны жары стали причиной около 10 тысяч случаев избыточной смертности, причем более 9 тысяч смертей пришлось на людей в возрасте 65 лет и старше.

По данным ВОЗ, Европа нагревается быстрее любого другого региона мира. Повышение температуры приводит к более частым и интенсивным волнам жары, а эффект городского «теплового острова» делает условия в городах еще более опасными. Экстремальная жара усугубляет течение сердечно-сосудистых, респираторных и почечных заболеваний, увеличивает нагрузку на службы скорой помощи и больницы, нарушает работу инфраструктуры, а также повышает риск несчастных случаев и вспышек инфекционных заболеваний.

ВОЗ также приводит примеры успешных национальных программ. Во Франции, Италии и Великобритании действуют интегрированные системы предупреждения о жаре, объединяющие метеорологические прогнозы и меры общественного здравоохранения. Это позволяет властям заранее вводить защитные меры до наступления опасно высоких температур.

В Великобритании действует План реагирования на неблагоприятные погодные условия и их влияние на здоровье (Adverse Weather and Health Plan) с цветовой системой предупреждений, разработанной совместно с национальной метеослужбой Met Office. В Италии План действий по защите здоровья в условиях жары позволяет выявлять пожилых людей, наиболее уязвимых к экстремальной жаре, и организовывать для них домашние визиты, телемедицинское наблюдение и социальную поддержку во время периодов высоких температур.

В ВОЗ подчеркивают, что более тесная интеграция служб общественного здравоохранения, системы здравоохранения, социальных служб, городского планирования и метеорологических служб позволит странам эффективнее прогнозировать риски, защищать наиболее уязвимые группы населения и создавать устойчивые к изменению климата системы здравоохранения.