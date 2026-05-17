theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
media
17 Мая 2026, 15:15
5 566
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

ВОЗ объявила международный режим ЧС из-за эпидемии Эболы в ДР Конго и Уганде

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией международного значения.

ВОЗ объявила международный режим ЧС из-за эпидемии Эболы в ДР Конго и Уганде.
ВОЗ объявила международный режим ЧС из-за эпидемии Эболы в ДР Конго и Уганде.

Как сообщается в заявлении ВОЗ, гендиректор организации после консультаций с государствами-участниками принял соответствующее решение в отношении заболевания, вызванного вирусом Бундибугио, передает media.az

В ВОЗ подчеркнули, что речь идет о чрезвычайной ситуации в сфере общественного здравоохранения, но не о пандемии.

По данным организации, в трех районах ДРК зафиксировано 80 смертей, предположительно связанных с заболеванием, а также 246 случаев заражения, из которых 8 подтверждены лабораторно. В Уганде зарегистрированы два завозных случая инфекции, один из которых закончился летально.

Источник
media
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте