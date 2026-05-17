ВОЗ объявила международный режим ЧС из-за эпидемии Эболы в ДР Конго и Уганде.

Как сообщается в заявлении ВОЗ, гендиректор организации после консультаций с государствами-участниками принял соответствующее решение в отношении заболевания, вызванного вирусом Бундибугио, передает media.az

В ВОЗ подчеркнули, что речь идет о чрезвычайной ситуации в сфере общественного здравоохранения, но не о пандемии.

По данным организации, в трех районах ДРК зафиксировано 80 смертей, предположительно связанных с заболеванием, а также 246 случаев заражения, из которых 8 подтверждены лабораторно. В Уганде зарегистрированы два завозных случая инфекции, один из которых закончился летально.