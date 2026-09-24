Волна сгенерированных ИИ видео "с протестами в Европе" распространяется в соцсетях.

Серия сгенерированных ИИ видеороликов, на которых якобы тысячи людей протестуют в различных европейских городах против иммиграции, ситуации в их странах, действующего правительства, распространяется в TikTok.

Проанализированные видео были опубликованы за последние четыре месяца, некоторые из них набрали более 300 тысяч просмотров, пишет euronews.com

The Cube, команда по проверке фактов Euronews, выявила подобный контент, нацеленный на пользователей в Португалии, Франции, Германии, Ирландии, Италии и Великобритании, при этом многие зрители, похоже, верят в подлинность увиденного.

Однако ни одна из демонстраций, показанных в этих конкретных роликах, на самом деле не происходила, хотя авторы используют различные приемы, чтобы ввести пользователей в заблуждение.

Прежде всего, многие такие ролики выдаются за сюжеты из новостных выпусков.

Например, на одном из видео будто бы ведет репортаж португальская журналистка, работающая на государственный телеканал RTP, о чем свидетельствует логотип на ее микрофоне, тогда как графика, наложенная на сам видеоролик, напоминает оформление частного канала SIC Notícias.

Ошибочно указано и место съемки: в действительности на месте здания, возле которого она якобы стоит, протекает река Тежу.

The Cube также связался с RTP. Там сообщили, что журналистка из ролика, созданного с помощью ИИ, у них никогда не работала и что у канала нет никакого отношения к видео, распространяемому в TikTok.

Хотя заявленные причины этих мнимых протестов зачастую расплывчаты, например обобщенное недовольство «состоянием страны», в некоторых роликах прослеживаются отсылки к ультраправым партиям. Так, в ряде немецких видео, с которыми столкнулась команда The Cube, в подписях содержится поддержка партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).

В некоторых роликах есть и комментарии пользователей TikTok, которые призывают эти партии взять ситуацию под контроль и решить, к примеру, проблему миграции. Среди фигур, к которым обращаются комментаторы, — Андре Вентура из португальской ультраправой партии Chega, представители французского «Национального объединения» и Алиса Вайдель из уже упомянутой выше АдГ.

Большинство таких видео заканчиваются призывом к аудитории проявить активность — поделиться своим мнением о протестах или написать название города, откуда они смотрят ролик.

Эксперты утверждают, что основная цель массового производства подобных видео — манипулировать общественным восприятием и усиливать общественную поляризацию по всей Европе, что создает серьезные риски для демократического дискурса.

«Зрители взаимодействуют с такими роликами прежде всего потому, что синтетические изображения напрямую обращаются к уже существующим политическим тревогам и культурным обидам», — объяснила The Cube Бруна Мартинс душ Сантуш из WITNESS, международной организации, изучающей влияние новых технологий, в особенности генеративного ИИ и дипфейков.