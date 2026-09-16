Глава ЕК объявила о планах запретить соцсети детям до 13 лет на территории Евросоюза.

Соответствующий законопроект должен быть представлен 17 сентября.

Никаких социальных сетей до 13 лет. Никаких личных аккаунтов до 15 лет", - заявила председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Страсбурге, сообщает dw.com

Закон предусматривает поэтапный подход к защите детей в Интернете в зависимости от возраста. В него, например, входит положение о том, что дети от 13 до 15 лет смогут пользоваться адаптированными для них аккаунтами в соцсетях с ограничениями по времени. Такие аккаунты должны будут создаваться и контролироваться родителями.

Для подростков в возрасте от 15 до 18 лет платформы должны будут обеспечивать безопасный дизайн своих сервисов. При этом обязанность доказывать безопасность для детей будет возложена на технологические компании.

"Детей лишают детства", - сказала фон дер Ляйен. По ее словам, им нужно время, чтобы чувствовать, принимать собственные решения и даже просто скучать. "Но если у ребенка есть смартфон, он лишается всего этого".