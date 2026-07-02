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2 Июля 2026, 13:35
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Volkswagen задумался о продаже Lamborghini и Ducati

Концерн Volkswagen рассматривает возможность частичного или полного расставания с Lamborghini или Ducati в рамках масштабной реструктуризации, направленной на сокращение расходов.

Volkswagen задумался о продаже Lamborghini и Ducati.
Volkswagen задумался о продаже Lamborghini и Ducati.

Задуматься о таких мерах руководство компании призвали консультанты, сообщает Financial Times (FT).

Опрошенные FT аналитики сомневаются в реализации подобных сценариев, указывая на устойчивую прибыльность этих брендов. В самом концерне ситуацию не комментируют. Отмечается, что факт возвращения к обсуждению продажи активов отражает уровень давления, с которым сталкивается крупнейший автопроизводитель Европы.

Поводом для дискуссии стала сделка по продаже контрольного пакета в подразделении Everllence (производство судовых двигателей), которая завершилась успешнее, чем ожидалась. Высвобожденные средства, по оценкам источников издания, могут быть быстро нивелированы расходами на реструктуризацию и инвестициями в будущие продуктовые линейки.

Ducati уже рассматривалась как кандидат на продажу несколько лет назад, тогда как Lamborghini упоминается в этом контексте впервые: она традиционно считается одним из наиболее прибыльных и ликвидных брендов группы (прибыль составила около $888 млн по итогам прошлого года).

Контроль над итальянскими активами Volkswagen получил через Audi: Lamborghini была приобретена в 1998 году за $110 млн, а Ducati — в 2012 году за $909 млн. По оценкам Bloomberg Intelligence, текущая стоимость Lamborghini превышает $22 млрд.

Ранее сообщалось, что, по словам гендиректора концерна Volkswagen Оливера Блюме, компания планирует сократить до 100 тыс. сотрудников и закрыть четыре производственные площадки. Дополнительное давление создает, в частности, усиливающаяся конкуренция со стороны китайских производителей.

Источник
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