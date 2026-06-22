Война против Ирана обошлась Пентагону в 40 млрд долларов

Военная операция США против Ирана стоила Пентагону 40 млрд долларов. Таковы предварительные данные, которые будут опубликованы в анализе Центра стратегических и международных исследований.

По оценкам центра, первые 100 часов войны обошлись США в 3,7 млрд долларов. Уже к 12 дню совокупные издержки составили около 16,5 млрд долларов. Со временем ежедневная стоимость боевых действий снизилась, поскольку частота ударов была сокращена, пишет rbc.ua со ссылкой на cnn.com

В целом сумма в 40 млрд долларов включает в себя стоимость боеприпасов, уничтоженного оборудования и ущерба базам. Однако эта сумма не включает операционные расходы, которые уже были учтены в бюджете Пентагона на 2026 год, который превышает 1 трлн долларов.

Также несмотря на то, что основную часть расходов понесло Министерство войны США, конфликт был затратным еще для двух ведомств - Министерства внутренней безопасности и Министерства по делам ветеранов. Им эта война обошлась в 1 млрд долларов.

Потребители в США тоже пострадали. Цены на бензин выросли со среднего уровня менее 3 долларов за галлон - до более 4 долларов на протяжении большей части войны.

Согласно данным исследования стоимости энергии, которое провел Брауновский университет, американские домохозяйства потратили на 253 доллара больше, чем заплатили бы, если бы не было войны.

На данный момент нефть из Ближнего Востока не добывается уже 4 месяца. В общей сложности, по данным Kpler, мир за время войны потерял 1,15 млрд баррелей нефти.

Также последние данные Бюро статистики труда говорят о том, что готовая инфляция впервые за три года превысила 4%, что обусловлено ростом цен на энергоносители.