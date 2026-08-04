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dw.com logodw
4 Августа 2026, 14:14
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Военный РФ в Крыму расстрелял сослуживцев и гражданских

Российский военнослужащий открыл огонь по сослуживцам и местным жителям в аннексированном Крыму, заявили оккупационные власти украинского полуострова.

Военный РФ в Крыму расстрелял сослуживцев и гражданских.
Военный РФ в Крыму расстрелял сослуживцев и гражданских.

В результате погибли четыре человека, в том числе трое гражданских, написал в Telegram во вторник, 4 августа, "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев, сообщает dw.com

По его данным, военный убил одного сослуживца и ранил еще одного, а после этого застрелил трех жителей села Хмельницкое - мужчин 71 года и 59 лет и женщину 64 лет. Еще три человека получили ранения. Стрелок задержан, о его мотивах не сообщается.

На месте происшествия в Севастополе работают оперативные службы, следователи и криминалисты, написал далее Развожаев. Он также призвал "не распространять непроверенные слухи". Других подробностей произошедшего он не привел.

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Источник
dw.com logodw
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