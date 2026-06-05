Во избежание ядерной аварии: возле Запорожской АЭС объявили локальное перемирие.

Это позволит начать ремонт критически важной линии электропередач, необходимой для предотвращения ядерной аварии. Об этом сообщили в МАГАТЭ.

Работы будут проходить под контролем экспертов агентства. После масштабного разминирования территории технические специалисты с обеих сторон в ближайшие дни начнут восстанавливать поврежденную в результате войны линию электропередачи "Днепровская" напряжением 750 киловольт.

Эта линия была отключена более двух месяцев назад. С тех пор крупнейшая атомная электростанция Европы полностью зависела от единственной линии напряжением 330 киловольт, которая обеспечивает электроэнергией системы охлаждения шести остановленных реакторов.

В течение последних недель Запорожская АЭС несколько раз теряла доступ и к этой линии. Поэтому станция была вынуждена запускать аварийные дизельные генераторы как последнее резервное средство питания.

По данным МАГАТЭ, это уже шестое временное прекращение огня, которое генеральный директор агентства Рафаэль Гросси согласовал между Россией и Украиной с конца прошлого года для обеспечения внешнего электроснабжения и ядерной безопасности.

На этот раз подготовка к ремонту была осложнена тем, что повреждения линии расположены на высоких опорах через линию контроля на реке Днепр.

"Российская Федерация и Украина конструктивно взаимодействовали с МАГАТЭ в течение нескольких недель чувствительных и сложных переговоров. Обе стороны согласились прекратить огонь ради ядерной безопасности", — заявил Рафаэль Гросси.

Он также подчеркнул, что МАГАТЭ продолжит делать все возможное для защиты людей и окружающей среды от риска ядерной аварии, которая лишь усилила бы разрушения и страдания, вызванные войной.