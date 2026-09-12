Во Франции расследуют возможный саботаж после схода поезда с рельсов.

Версию преднамеренного вмешательства рассматривают как основную в расследовании схода с рельсов регионального поезда TER в Нормандии, в результате которого пострадали 44 человека.

Об этом сообщает BFMTV 12 со ссылкой на несколько источников, знакомых с ходом расследования, передает news.am

Одной из причин, по которой следствие сосредоточилось на этой версии, стало обнаружение фрагмента рельса между путями. По данным источников телеканала, посторонний предмет не должен был находиться на этом участке железной дороги. Теперь следователям предстоит установить, столкнулся ли с ним поезд и мог ли именно этот фрагмент стать причиной схода состава.

Инцидент произошел около 19:30 по местному времени в пятницу, 11 сентября, на участке между Турвилем и Эльбёф-Сент-Обен, в районе коммуны Клеон в департаменте Приморская Сена. Поезд следовал из Руана в Кан и перевозил 186 пассажиров.

В результате происшествия пострадали 44 человека. 18-летнюю пассажирку эвакуировали вертолетом в университетскую больницу Руана в состоянии, которое медики квалифицировали как «абсолютную экстренную необходимость». Еще 43 пассажира получили травмы, отнесенные к категории «относительной экстренности», сообщил прокурор Руана Себастьен Галлуа.

Для ликвидации последствий происшествия были привлечены около 130 пожарных, пять медицинских бригад и 80 автомобилей экстренных служб.

Проведенные у машиниста поезда тесты на алкоголь и наркотики оказались отрицательными, сообщил прокурор.

Прокуратура заявила, что окажет следствию «полное содействие и будет действовать прозрачно», а также выразила солидарность с пострадавшими пассажирами, их близкими и сотрудниками компании, участвовавшими в спасательной операции.