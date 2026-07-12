Вместо газонокосилок: завод Volkswagen нанял 100 овец на солнечную ферму.

После недавних сокращений в группе Volkswagen, завод во Вжесне под Познанью нанял 100 новых "сотрудников" - овец, которые будут стричь траву на солнечной ферме.

Около ста овец великопольской породы пасутся на солнечной электростанции Volkswagen Poznań во Вжесне. Эти животные появились здесь не случайно: они заменили обычные газонокосилки и следят за растительностью под солнечными панелями, передает euronews.com

Но это гораздо больше, чем просто экологичный способ ухода за территорией. Проект — один из самых интересных примеров использования агровольтаики в Польше и одновременно объект научных исследований.

«Сегодня солнечная электростанция даёт больше, чем просто энергию. Это место, где мы поддерживаем биоразнообразие, местное сельское хозяйство и науку. Мы показываем, что промышленность может сотрудничать с природой», — сказала Маржена Пиллич-Гроньска, директор предприятия Volkswagen Poznań.

Естественная косьба под тысячами панелей

Солнечная ферма во Вжесне — одна из крупнейших заводских установок такого типа в Европе. На площади около 27 гектаров работают более 31 тысяч фотовольтаических панелей общей мощностью 18,3 МВт. Станция обеспечивает значительную часть энергии, потребляемой производственным предприятием Volkswagen Poznań.

Уход за такой большой территорией требует регулярной уборки растительности. Вместо бензиновых или электрических газонокосилок здесь выбрали решение, хорошо известное во многих странах Западной Европы, — выпас овец. Животные эффективно поедают траву и сорняки, не повреждая конструкции панелей и снижая необходимость использования тяжёлой техники.

«Животные очень хорошо адаптировались к новым условиям. Мы видим, что стадо чувствует себя в безопасности: овцы разделяются на небольшие группы и спокойно пасутся в разных частях фермы. Это лучшее доказательство того, что они хорошо освоились в этой среде, потому что стадо, которое чувствует угрозу, всегда держится вместе», — рассказала Юстина Новак-Гайек, владелица стада из овчарни в Винной Гуре.

Агровольтаика под пристальным вниманием учёных. Польза для природы и животных

Присутствие овец приносит целый ряд экологических преимуществ. Естественный выпас позволяет сократить выбросы выхлопных газов и уровень шума, связанного с механической косьбой, и одновременно способствует сохранению биоразнообразия на территории фермы.

От такого подхода выигрывают и сами животные. Панели дают им тень в жару и обеспечивают частичную защиту от неблагоприятных погодных условий. Благодаря этому овцы могут свободно перемещаться по просторной территории, имея постоянный доступ к естественному корму.

Проект, реализуемый во Вжесне, не сводится только к уходу за зелёными насаждениями. В него включились учёные Познаньского университета естественных наук, которые изучают влияние агровольтаики на благополучие животных, растительность и функционирование всей экосистемы.

Это одно из первых исследований такого рода, проводимых на крупной солнечной электростанции в Польше. Специалисты хотят выяснить, как сочетание производства возобновляемой энергии с сельскохозяйственной деятельностью влияет на окружающую среду и какие решения стоит применять в будущих проектах.

За строительство и эксплуатацию фермы отвечает компания Quanta Energy. Представители фирмы подчёркивают, что современные установки ВИЭ могут выполнять куда более широкий круг задач, чем просто выработка электроэнергии. Сочетание солнечной генерации с выпасом животных показывает, что энергетическая инфраструктура способна одновременно поддерживать местное сельское хозяйство, повышать биоразнообразие и сокращать затраты на содержание зелёных зон.