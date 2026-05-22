Власти Флориды выплатят $485 тысяч биологу, уволенной за репост мема о гибели Чарли Кирка.

Браун поделилась мемом, в котором утверждалось, что убитый консервативный активист Чарли Кирк не стал бы переживать из-за детей, погибших от стрельбы в школах. В четверг она подписала мировое соглашение на $485 тысяч — сумма покрывает задолженность по зарплате, компенсацию ущерба и судебные издержки. По условиям соглашения Браун отказалась от права в будущем устраиваться на работу в это ведомство, передает theins.ru со ссылкой на apnews.com

Уволить ее ведомство побудила публикация консервативного аккаунта Libs of TikTok, разместившего репост Браун для своей многомиллионной аудитории. Кроме того, согласно материалам дела, кто-то уведомил Libs of TikTok о ее увольнении примерно через десять минут после того, как оно произошло, — еще до того, как это стало известно публично. Браун подала иск о восстановлении на работе, ссылаясь на то, что ведомство является регулятором именно в ее специализации — охране птиц, — и найти другую работу она не смогла.

Бывший руководитель Браун, директор по охране мест обитания и видов птиц Мелисса Такер, утверждала, что ее публикация вызвала сотни официальных жалоб и серьезно дезорганизовала работу ведомства. Однако в ходе расследования выяснилось, что агентство получило лишь около 50 жалоб. На прошлой неделе федеральный судья Марк Уолкер наложил санкции на Такер за то, что та завысила это число и не исправила показания.

Адвокат Американского союза гражданских свобод по Флориде Кэрри Макнамара назвала урегулирование «выстраданной победой» и заявила, что оно посылает властям штата сигнал: наказывать людей за неугодные высказывания не получится.

«Первая поправка [о свободе слова] не исчезает, когда человек получает работу в госструктуре», — сказала она.