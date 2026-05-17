Вэнс: Не исключаю случаи, когда помощь США шла террористам.

США фиксировали случаи, когда иностранные террористические организации могли получать доступ к средствам, выделяемым в рамках федеральных программ помощи, заявил в эфире Fox News вице-президент страны Джей Ди Вэнс.

«Мы, безусловно, фиксировали то, что власти ряда других стран, иностранные террористические организации потенциально обогащались за счет этих ресурсов», — сказал он. В частности, эти средства направлялись наркокартелям, уточнил он.

Вэнс согласился с идеей передать дело о мошенничестве с программой Medicaid в Миннесоте отделу по борьбе с терроризмом при Минюсте. Речь идет о том, что часть доходов от мошеннических схем с Medicaid могла быть выведена за границу и передана организациям, которые признаны в США террористическими.

«Безусловно. Это отличная идея. Я об этом не слышал, но мы немедленно передадим это команде, потому что это должно быть расследование в рамках борьбы с терроризмом», — поддержал он.

Вэнс назвал неприемлемой ситуацию, когда американцы платят налоги, «и эти средства поступают террористам, в то время как ваша страна пытается помешать этим террористам убивать других американцев». «Это шокирует, но именно это происходит, когда федеральное правительство закрывает на это глаза», — подчеркнул вице-президент.

Как сообщал Fox News, рабочая группа Вэнса по борьбе с мошенничеством выявила государственные контракты на сумму почти $6,3 млрд, которые, предположительно, были заключены с мошенническими компаниями.

Указ о создании команды под руководством вице-президента подписал президент Дональд Трамп. Ее задача — пресекать «эксплуатацию американской системы социальной защиты» со стороны «нелегальных иммигрантов, преступников, иностранных банд, бюрократов» и неправительственных организаций. В указе утверждалось, что некоторые штаты воспользовались лазейками, позволяющими людям самостоятельно подтверждать право на получение пособий, включая жилье, питание и медицинское обслуживание.

Миннесота в документе названа примером «ошеломляющего мошенничества и растраты». Речь идет о предполагаемой афере на $250 млн со стороны некоммерческой организации Feeding Our Future (в 2024 году были осуждены пять человек, их признали виновными в нецелевом использовании средств, предназначенных для обеспечения питанием детей во время пандемии COVID-19), мошенничестве с программой Medicaid и масштабной мошеннической схеме с уходом за детьми, сообщает телеканал. В последней, как утверждается, участвуют сомалийские иммигранты, их обвиняют в передаче украденных средств налогоплательщиков африканской террористической группировке.

В феврале 2025 года министр финансов Скотт Бессент заявил, что по его указанию Минфин начал расследование утверждений о том, что «в результате бездарного правления администрации Байдена и губернатора Тима Уолца налоговые деньги трудолюбивых жителей Миннесоты» могли быть направлены базирующейся в Сомали группировке «Аш-Шабаб» («Аш-Шабаб» связана с «Аль-Каидой» — запрещенная в России террористическая организация). «Мы быстро принимаем меры, чтобы гарантировать, что налоги американцев не финансируют акты глобального терроризма», — заверил тогда Бессент.