Венгрия построит хранилища горючего для украинского "Нафтогаза".

Мощности по хранению нефтепродуктов для нужд Украины планируют построить на территории Венгрии вблизи украинско-венгерской границы.

Группа "Нафтогаз" подписала с компанией MOL соответствующий меморандум. По словам главы компании, в условиях постоянных российских атак на топливную инфраструктуру вопрос стабильности всего рынка – это диверсификация маршрутов поставки и создание дополнительных мощностей хранения за пределами зоны обстрелов, пишет rbc.ua

Он отметил, что реализация договоренности потенциально не только повысит надежность поставок топлива для украинских потребителей, но и будет способствовать взаимовыгодному развитию трансграничной энергетической инфраструктуры между Украиной и Венгрией.

Меморандум по MOL – одна из договоренностей Нафтогаза на Карпатском экономическом форуме в рамках Саммита С8. Также он поблагодарил премьер-министра и правительство за поддержку, а команду Нафтогаза - за результативность.