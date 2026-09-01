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rbc.ua logorbc
21 Сентября 2026, 07:18
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Венгрия построит хранилища горючего для украинского "Нафтогаза"

Мощности по хранению нефтепродуктов для нужд Украины планируют построить на территории Венгрии вблизи украинско-венгерской границы.

Венгрия построит хранилища горючего для украинского "Нафтогаза".
Венгрия построит хранилища горючего для украинского "Нафтогаза".

Группа "Нафтогаз" подписала с компанией MOL соответствующий меморандум. По словам главы компании, в условиях постоянных российских атак на топливную инфраструктуру вопрос стабильности всего рынка – это диверсификация маршрутов поставки и создание дополнительных мощностей хранения за пределами зоны обстрелов, пишет rbc.ua

Он отметил, что реализация договоренности потенциально не только повысит надежность поставок топлива для украинских потребителей, но и будет способствовать взаимовыгодному развитию трансграничной энергетической инфраструктуры между Украиной и Венгрией.

Меморандум по MOL – одна из договоренностей Нафтогаза на Карпатском экономическом форуме в рамках Саммита С8. Также он поблагодарил премьер-министра и правительство за поддержку, а команду Нафтогаза - за результативность.

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Источник
rbc.ua logorbc
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