Гросу: Молдова и Венгрия могут открыть новую главу в отношениях между парламентами.

Об этом заявил председатель парламента Игорь Гросу после встречи с председателем Национального собрания Венгрии Агнеш Форштоффер в Будапеште.

Официальные лица обсудили европейский путь Республики Молдова и отношения между двумя странами. Игорь Гросу отметил, что Молдова намерена продолжать процесс вступления в ЕС посредством реформ и достижения результатов, передает moldpres.md

«Наша цель - открыть в этом году все оставшиеся переговорные кластеры», - написал Игорь Гросу в социальных сетях.

Председатель парламента заявил, что в Будапеште увидел открытость и поддержку Республики Молдова и ее европейского пути.

«Рад почувствовать в Будапеште открытость и поддержку Республики Молдова и нашего европейского пути. Сегодня у нас есть возможность построить более тесные отношения, основанные на доверии, уважении и общем стремлении к более сильной и единой Европе», - заявил Игорь Гросу.

Молдавский спикер пригласил Агнеш Форштоффер посетить Республику Молдова и выразил надежду, что диалог между двумя парламентами вскоре продолжится в Кишиневе.

Председатель парламента совершает рабочие визиты в Словению и Венгрию. Программа включает встречи с высокопоставленными представителями двух стран, посвященные укреплению двусторонних отношений и межпарламентского сотрудничества, а также поддержке продвижения Республики Молдова в процессе европейской интеграции.