meduza.io logomeduza
22 Мая 2026, 23:50
963
Венгрия передумала выходить из Международного уголовного суда

Правительство Венгрии отзывает заявление о выходе из Международного уголовного суда, объявил премьер-министр страны Петер Мадьяр.

Он также сообщил, что Венгрия запрещает импорт сельскохозяйственной продукции из Украины, передает meduza.io

Запрет на импорт сельхозпродукции из Украины был введен правительством Виктора Орбана в рамках пакета чрезвычайных мер в апреле 2023 года. Он прекратил действие 14 мая 2026 года из-за процедурной ошибки, связанной со сменой правительства страны, поясняет Euractiv. Министр сельского хозяйства Венгрии Саболч Бона 21 мая сообщал, что власти не допустят, чтобы украинский импорт «угрожал существованию» местных фермеров.

В апреле 2025 года власти Венгрии объявили, что начинают процесс выхода из юрисдикции Международного уголовного суда. Государственное собрание (парламент) Венгрии одобрило это решение. О планах выйти из состава суда власти Венгрии сообщили в день, когда в страну приехал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Несмотря на международный ордер на арест, Нетаньяху не задержали.

Источник
meduza.io logomeduza
