23 Мая 2026, 11:00
Венгрия ищет замену российскому газу в Румынии

Венгрия рассматривает возможность заключения соглашения с румынскими компаниями OMV Petrom и Romgaz на поставку газа с черноморского месторождения Neptun Deep, запуск которого намечен на 2027 год.

Об этом сообщает Index. Государственная корпорация MVM уже согласовала цену за газ, близкую к стоимости российского импорта, и сейчас стороны обсуждают графики и объемы поставок, которые на старте могут составить около 1 млрд кубометров в год.

Румынские поставки гарантированно смогут покрыть 20–25% от объема, необходимого для замещения российского газа, пишет венгерское издание. «Это был бы самый крупный шаг на пути к получению нероссийского газа по хорошей цене. Если мы не сможем это провести, то с этого момента останутся только источники, которые на порядок дороже»,— заявил источник издания.

Судьба этого договора решится в ближайшие недели. Его подписание усложняет то, что в Венгрии меняется правительство, а в Румынии у власти временный кабинет. Кроме того, там действует преимущественное право государства на выкуп стратегического сырья. Если новое венгерское руководство не подпишет контракт прямо сейчас, многолетние переговоры сорвутся и все придется начинать заново, пишет Index. В таком случае Будапешт упустит самый близкий и выгодный источник топлива, способный заменить российский газ.

