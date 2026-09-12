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logos-press.md logologos-press
12 Сентября 2026, 11:15
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Румыния открыла новый маршрут импорта газа

Начался импорт природного газа по второму маршруту через Болгарию, через точку соединения Русе-Джурджу, в дополнение к уже используемому маршруту через Кардам-Негру-Вода.

Румыния открыла новый маршрут импорта газа.
Румыния открыла новый маршрут импорта газа.

Новые потоки пока невелики, но они способствуют снабжению рынка и, в частности, созданию запасов на холодный сезон. В последние дни через Русе-Джурджу в Румынию поступает около 0,2 млн кубометров газа в сутки, передает logos-pres.md

Это значительно меньше, чем объемы, транспортируемые через Кардам-Негру-Вода, где потоки достигают 12-13 млн кубометров в сутки. Таким образом, общий объем импорта газа в Румынию приближается к 14 млн кубометров в сутки.

 Для каких целей используется импортируемый газ 

Значительная часть газа, поступающего в Румынию, не предназначена для внутреннего потребления. Более половины импортируемых объемов транспортируется в Венгрию через межрегиональный газопровод Арад-Сегед. 

Пропускная способность трубопровода составляет от 7,7 до 7,8 млн кубометров в сутки. Остальная часть импортируемого газа используется для снабжения румынского рынка и пополнения запасов в подземных хранилищах в связи с наступлением холодов. 

В Румынии уровень заполнения хранилищ составляет приблизительно 75%, что выше среднего показателя по Европейскому союзу, составляющего около 67%. Также часть импортируемого газа перенаправляется в Республику Молдова. В настоящее время ежедневный экспорт в Республику Молдова составляет приблизительно 2,2-2,5 млн кубических метров.

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Источник
logos-press.md logologos-press
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