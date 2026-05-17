Венесуэла выдала США соратника Николаса Мадуро Алекса Сааба.

Власти Венесуэлы депортировали в США соратника бывшего правителя страны Николаса Мадуро и экс-министра промышленности и производства Алекса Сааба. Выдача гражданина Колумбии, обладавшего также венесуэльским паспортом, была осуществлена 16 мая, сообщило в воскресенье, 17 мая, миграционное ведомство Венесуэлы Saime. Конституция страны при этом запрещает выдачу собственных граждан, передает dw.com

"Решение о депортации было принято с учетом того, что указанный гражданин Колумбии причастен к совершению различных преступлений в Соединенных Штатах Америки, что является общеизвестным и широко обсуждаемым фактом", - говорится в заявлении Saime.

Сааб - близкий соратник Николаса Мадуро

Алекс Наим Сааб Моран - близкий соратник бывшего правителя Венесуэлы Николаса Мадуро, захваченного и вывезенного в Соединенные Штаты в ходе операции американских военных 3 января. Сааба обвиняют в том, что он выступал в качестве подставного лица и отмывал деньги для Мадуро и его правительства. Взамен Мадуро предоставил ему гражданство и дипломатический паспорт.

В июне 2020 года Сааб был задержан на территории Кабо-Верде, где его самолет совершил техническую посадку, и позднее экстрадирован в США. Там его обвинили в отмывании 350 миллионов долларов в американских банках. В конце 2023 года Сааб вернулся в Венесуэлу в рамках обмена заключенными между Вашингтоном и Каракасом. Уже в 2024-м Мадуро назначил его на министерский пост.