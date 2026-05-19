В Хорватии пассажирский самолет занесло при взлете.

Во время взлета пассажирский самолет Airbus A220-300 авиакомпании Croatia Airlines занесло, после чего он выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и буквально пропахал травянистый участок.

На борту в тот момент находились 130 пассажиров и 5 членов экипажа. К счастью, никто не пострадал.

По предварительным данным, занос произошел после того как пилоты приняли решение прервать взлет и начали торможение. Лайнер в тот момент уже набрал высокую скорость (240 км/ч).

Самолет направлялся в немецкий Франкфурт. Он получил незначительные повреждения, в том числе после столкновения с огнями и указателями у края ВПП.

Пассажиров эвакуировали прямо на летном поле без использования аварийных трапов, после чего доставили обратно в терминал.

Аэропорт Сплита временно приостанавливал работу. Причины происшествия сейчас выясняют авиационные службы Хорватии.

Представители Croatia Airlines сообщили, что пилоты действовали строго по инструкции безопасности.



