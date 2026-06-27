В Венеции готовят протесты в связи с визитом посла США н суперъяхте.

Протестующие в Венеции планируют сорвать визит миллиардера – посла США в Италии – на его 117-метровой суперъяхте, которую, как они опасаются, он планирует пришвартовать в лагуне города.

Об этом, как пишет eurointegration.com.ua, сообщает The Guardian.

В июне прошлого года пышная свадьба основателя Amazon и Лорен Санчес была сорвана венецианцами, протестовавшими против того, что они считали захватом их города кем-то, у кого для этого достаточно денег.

Теперь посла Тильмана Фертитту ждет подобный прием после того, как стало известно, что он планирует посетить Венецию на своей частной супер яхте 17 июля в рамках круиза вдоль итальянского побережья, чтобы отпраздновать связи между Римом и Вашингтоном и 250-ю годовщину независимости США – тур, который он назвал "Прибрежная дипломатия 250".

"Мы испортили свадьбу Джеффа Безоса в прошлом году – в этом году испортим тур посла!" – заявила 28-летняя исследовательница и активистка Стелла Фей на встрече около 40 демонстрантов в четверг.

Кто-то, вызвав волну смеха, предложил "вернуть крокодилов" – это намек на прошлогоднюю угрозу протестующих заполнить каналы надувными крокодилами, что заставило организаторов свадебного приема Безоса и Санчеса в последнюю минуту сменить место проведения.

Активисты опасаются, что Фертитта планирует пришвартоваться в историческом центре Венеции на время "Фести дель Реденторе" – одной из важнейших традиций города и, пожалуй, его самого большого праздника. Оно проходит в третий выходной июля и знаменует конец эпидемии бубонной чумы XVI века, унесшей жизни более 50 000 человек всего за два года (это больше, чем нынешнее официальное число жителей города).

Ежегодно между главным островом Венеции и церковью Реденторе на острове Джудекка сооружают временный плавучий мост, чтобы венецианцы могли пройти по воде к церкви и поблагодарить Бога. Главным событием является впечатляющий фейерверк в субботу вечером, на который тысячи венецианцев выстраиваются вдоль набережных и собираются на лодках в канале Джудекка и перед площадью Святого Марка, чтобы посмотреть на шоу.

"Реденторе – это одно из немногих событий, которое до сих пор принадлежит жителям Венеции", – отметила Фей.

Однако в этом году венецианцам, возможно, придётся смириться с тем, что их обзор будет несколько ограничен. Яхта Фертитты Boardwalk – это шестипалубное судно высотой 32 метра, оснащённое двумя вертолётными площадками и двумя бассейнами, стоимость которого, по сообщениям, составляет 450 млн долларов. Согласно веб-сайту Venezia Terminal Passeggeri, который обрабатывает запросы на швартовку яхт, самые центральные места для судна такого размера находятся возле Пунта-делла-Догана – напротив церкви Реденторе – или на Рива-деи-Сетте-Мартири, популярном месте для наблюдения среди местных жителей.

"Если город позволит этой яхте приплыть в Венецию, это станет пощечиной для венецианцев", – заявила Джулия Какопардо, 29-летняя активистка и координатор культурных мероприятий.

Во время встречи многие присутствующие с горечью повторяли мысль о том, что Венеция – всего лишь витрина, потрясающий фон, который богатые знаменитости, предприниматели или политики могут временно приобрести за деньги.

Они также выразили обеспокоенность по поводу безопасности, отметив, что существует риск того, что местная полиция сосредоточится на охране посла и регулировании движения лодок вокруг яхты, а не на бесперебойном проведении мероприятия для венецианцев.

Протестующие выбрали слоган-каламбур "Venezia non si USA" ("Перестаньте использовать Венецию"), подчеркивая, что роль Фертитты в так называемой "военно-колониалистской" администрации Трампа является главной причиной их гнева. Фертитта, магнат индустрии развлечений, владеющий командой НБА "Хьюстон Рокетс", имеет состояние, оцениваемое в 14,2 млрд долларов, и помог профинансировать президентскую кампанию Дональда Трампа в 2024 году.

Поездка Фертитты происходит на фоне напряжённых отношений между Трампом и премьер-министром Италии Джорджией Мелони, которые ухудшились, когда Трамп заявил, что она "умоляла" его сфотографироваться с ней на полях саммита G7, состоявшегося во Франции в середине июня.