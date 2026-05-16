16 Мая 2026, 18:45
5 267
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
В Турции упал неизвестный беспилотник
Неизвестный беспилотный летательный аппарат упал на улицу в районе Казым Карабекир города Самсун на черноморском побережье Турции, здания получили повреждения.
Об этом сообщило турецкое агентство DHA
По данным агентства, в результате инцидента в двух домах были повреждены крыши, а также выбиты стекла. По предварительным данным экстренных служб, пострадавших среди населения нет.
Длина упавшего дрона составляет примерно один метр. На месте падения работают эксперты и сотрудники экстренных служб, которые изучают обломки, чтобы установить точный тип, происхождение, траекторию полета и причины падения БПЛА.