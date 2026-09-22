22 Сентября 2026, 11:07
504
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Подпишитесь на новости Point.md в Google
В Турции неизвестный открыл стрельбу возле школы: есть раненые.
В Турции неизвестный открыл стрельбу возле школы: есть раненые
В турецком городе Тургутлу неизвестный открыл стрельбу возле профессионально-технического лицея Инджи Узмез. В результате нападения пострадали ученики.
По предварительным данным, стрельба началась около восьми утра сегодня. Мужчина по неизвестной причине стал беспорядочно стрелять возле школы, после чего скрылся пешком, пишет tvrain.tv со ссылкой на haber7.com
На место прибыли полицейские и медики. Полиция разыскивает нападавшего. Число пострадавших и тяжесть их ранений пока не уточняются.