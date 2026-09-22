В Турции неизвестный открыл стрельбу возле школы: есть раненые.

В турецком городе Тургутлу неизвестный открыл стрельбу возле профессионально-технического лицея Инджи Узмез. В результате нападения пострадали ученики.

По предварительным данным, стрельба началась около восьми утра сегодня. Мужчина по неизвестной причине стал беспорядочно стрелять возле школы, после чего скрылся пешком, пишет tvrain.tv со ссылкой на haber7.com

На место прибыли полицейские и медики. Полиция разыскивает нападавшего. Число пострадавших и тяжесть их ранений пока не уточняются.