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eurointegration.com.ua logoeurointegration
25 Сентября 2026, 21:45
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Власти одной из провинций Турции запретили кормить бездомных животных

Власти восточной турецкой провинции Эрзурум запретили кормить бездомных животных на улицах в соответствии с решением провинциального Совета по защите животных.

Власти одной из провинций Турции запретили кормить бездомных животных.
Власти одной из провинций Турции запретили кормить бездомных животных.

Совет принял это решение на заседании под председательством губернатора Айдина Баруша, передает eurointegration.com.ua

В заявлении отмечается, что кормление может привести к тому, что бездомные животные будут скапливаться в определенных районах, селиться там и размножаться.

Районные муниципалитеты будут контролировать соблюдение этого запрета.

Главы микрорайонов, подразделения полиции и жандармерии должны выявлять бездомных животных и сообщать о них в соответствующие муниципалитеты.

Районные губернаторы будут направлять ежемесячные отчеты о проверках и связанной с этим работе в Управление по охране природы и национальных парков Эрзурума.

Это решение было принято на фоне дискуссии об отношении Турции к бездомным животным после внесения изменений в Закон о защите животных в 2024 году.

Эти изменения возложили на муниципалитеты и другие местные органы власти большую ответственность за отлов бездомных собак, а также за предоставление им приюта и ухода.

Как сообщило Министерство сельского и лесного хозяйства, впоследствии были изданы правила, определяющие порядок отлова бездомных животных, их доставки в приюты и ухода за ними.

В августе 2025 года Турецкий союз адвокатских коллегий предупредил, что отлов бездомных животных приобрел массовый характер. Он привёл примеры гибели животных в приютах из-за ненадлежащего ухода, а также сообщения о небрежном обращении, недостаточном кормлении и плохих условиях при транспортировке.

В своих общих правовых рекомендациях Федерация по защите прав животных (HAYTAP) утверждала, что кормление бездомных животных не является преступлением в соответствии с действующим законодательством о защите животных. Она призвала местные органы власти сотрудничать с волонтерами, а также поддержала создание специально отведенных мест для кормления и установление графика кормления.

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Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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