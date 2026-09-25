В центре Киева российский дрон ударил в жилую многоэтажку: погиб подросток.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в Печерском районе БПЛА попал в многоэтажку на уровне 7–10 этажей. В результате погиб 14-летний подросток.

В то же время, по словам Кличко, в столице Украины уже есть трое пострадавших. "Всех раненых медики госпитализировали. Один пострадавший - в тяжелом состоянии", - заявил Кличко, пишет unian.net

Кроме того, по данным председателя Киевской областной государственной администрации Тимура Ткаченко, этой ночью повреждения зафиксированы в трех районах Киевской области.

Так, в Броварском районе повреждено складское помещение.

В Бориспольском районе повреждено производственное помещение, а в Обуховском – пострадали три частных домовладения и четыре транспортных средства.

"Всего в области повреждено 9 объектов. По предварительной информации, люди не пострадали. Службы работают и ликвидируют последствия атаки", – отметил Ткаченко.