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dw.com logodw
17 Сентября 2026, 09:26
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Ночная атака России на Киев и Одессу: дрон попал в жилую многоэтажку

В ночь на 17 сентября армия РФ массировано атаковала Украину. По последним данным, пострадали 12 человек, в том числе дети 10 и 12 лет.

Ночная атака России на Киев и Одессу: дрон попал в жилую многоэтажку.
Ночная атака России на Киев и Одессу: дрон попал в жилую многоэтажку.

В Днепровском районе города повреждены офисное здание и жилой дом. В Святошинском районе повреждение получило нежилое здание, в Соломенском разрушено складское помещение. По данным ГСЧС Украины, в Голосеевском районе Киева пострадали фасад и остекление четырехэтажного здания вуза, пишет dw.com

В Одессе в результате удара РФ поврежден 19-этажный жилой дом - разрушены квартиры с 14-го по 16-й этаж. Пострадали шесть человек, двое из них - дети, сообщили в городской военной администрации. В другом районе города разрушен частный дом, еще один поврежден, пострадали хозяйственные постройки. Также зафиксированы повреждения инфраструктуры.

В Запорожье ракетному обстрелу подверглись промышленные объекты. "Есть частичные разрушения зданий, на одном из объектов возник пожар", - заявил глава Запорожской ОВА Михаил Семикин. Также повреждены 9 многоквартирных домов в Шевченковском районе, пострадали два человека.

Ночная атака России на Киев и Одессу: дрон попал в жилую многоэтажку

Ночная атака России на Киев и Одессу: дрон попал в жилую многоэтажку

Ночная атака России на Киев и Одессу: дрон попал в жилую многоэтажку

Ночная атака России на Киев и Одессу: дрон попал в жилую многоэтажку

Ночная атака России на Киев и Одессу: дрон попал в жилую многоэтажку

Ночная атака России на Киев и Одессу: дрон попал в жилую многоэтажку

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Источник
dw.com logodw
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