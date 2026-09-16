В Токио пройдет чемпионат по сну с призовым фондом $14 тысяч.

В Токио 5 октября 2026 года пройдет необычное соревнование Mattrace by Koala, победителем которого станет участник, сумевший лучше всех поспать в течение 90 минут.

По словам организаторов, призовой фонд составляет $14 тысяч, передает tokyoweekender.com

Организатором состязания выступает компания Koala Japan. За день планируется провести три «заезда» примерно по 20 человек в каждом. Если желающих окажется больше, участников выберут случайным образом.

Во время соревнования добровольцы будут спать на матрасах Koala с датчиками, которые оценят глубину и качество сна, скорость засыпания и его стабильность. Итоговый результат определят по специальной системе баллов, разработанной под наблюдением врачей.

При этом просто заснуть будет недостаточно. Организаторы собираются намеренно мешать участникам спать, чтобы проверить, смогут ли они сохранить качественный сон в неблагоприятных условиях.

Перед стартом участники пройдут специальную «разминку для сна» и получат различные аксессуары, которые могут повлиять на результат. Также предусмотрены дополнительные награды — например, за самый глубокий сон и за самые необычные позы во время сна.