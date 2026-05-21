В США трое погибли и 23 попали в больницу после контакта с неизвестным веществом.

Как сообщили власти Нью-Мексико, врачи и спасатели прибыли в сельский дом вблизи Альбукерке по вызову о передозировке наркотиками. Они обнаружили четверых человек, которые находились без сознания. Трое из них погибли. Позднее у врачей и спасателей начался кашель и рвота, пишет nbcnews.com

«Они (следователи) не знают, являются ли это наркотиками. Они не знают, есть ли какое-то другое вещество. Они не знают, является ли это смесью двух веществ»,— сообщил мэр города Маунтинейр Питер Ньето. Как уточнила полиция, результаты первых исследований показали, что вещество, вероятнее всего, передается при контакте с ним. Возможной причиной смерти трех человек правоохранители считают наркотики.

23 человека, госпитализированные после контакта с веществом, прошли обследование и процедуру обеззараживания. Врачам скорой помощи, которых выписали из больницы, запретили забирать с собой вещи и одежду, которые были у них на месте происшествия.