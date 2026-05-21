theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
21 Мая 2026, 08:42
9 046
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В США трое погибли и 23 попали в больницу после контакта с неизвестным веществом

В американском штате Нью-Мексико три человека погибли, еще 23 госпитализированы после контакта с неизвестным веществом. Более десяти пострадавших помещены на карантин.

В США трое погибли и 23 попали в больницу после контакта с неизвестным веществом.
В США трое погибли и 23 попали в больницу после контакта с неизвестным веществом.

Как сообщили власти Нью-Мексико, врачи и спасатели прибыли в сельский дом вблизи Альбукерке по вызову о передозировке наркотиками. Они обнаружили четверых человек, которые находились без сознания. Трое из них погибли. Позднее у врачей и спасателей начался кашель и рвота, пишет nbcnews.com

«Они (следователи) не знают, являются ли это наркотиками. Они не знают, есть ли какое-то другое вещество. Они не знают, является ли это смесью двух веществ»,— сообщил мэр города Маунтинейр Питер Ньето. Как уточнила полиция, результаты первых исследований показали, что вещество, вероятнее всего, передается при контакте с ним. Возможной причиной смерти трех человек правоохранители считают наркотики.

23 человека, госпитализированные после контакта с веществом, прошли обследование и процедуру обеззараживания. Врачам скорой помощи, которых выписали из больницы, запретили забирать с собой вещи и одежду, которые были у них на месте происшествия.

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте