В США расследуют появление цифр "86 47" на газоне в Вашингтоне как угрозу Трампу.

Число "8647" – которое обычно используют для выражения несогласия с политикой Трампа – появилось в четверг на траве Национальной аллеи за несколько дней до того, как в этот район, как ожидается, соберутся огромные толпы на бой UFC, который состоится в воскресенье, в день рождения президента США, пишет eurointegration.com.ua со ссылкой на cnn.com

Изображения с веб-камеры в режиме реального времени, снятые с вершины Вашингтонского монумента, показывают, что цифры выглядят как засохшая трава вдоль значительной части Национальной аллеи.

По словам свидетелей, около 13:00 несколько машин экстренных служб перекрыли доступ к этой территории, а парашютная команда "Золотые рыцари" армии США совершила приземление на Национальной аллее.

Пресс-секретарь Белого дома Дэвис Ингл заявил CNN: "Любой, кто участвует в политическом насилии или культуре убийств или поддерживает их, должен быть осужден самым суровым образом".

Секретная служба и ФБР переадресовали запрос на комментарий в Полицию национальных парков США, которая, по словам этих ведомств, ведет расследование по поводу этих следов.

Источник в правоохранительных органах сообщил CNN, что Секретная служба будет сотрудничать с Полицией национальных парков, когда правоохранители найдут подозреваемого.

Представитель Полиции национальных парков отметил, что причина изменения цвета травы пока не установлена. По его словам, для анализа были взяты образцы.

Представитель Министерства внутренних дел, которое отвечает за Национальную аллею, в своем заявлении назвал эти надписи "безумным вандализмом".

"Любая угроза в адрес президента воспринимается министерством очень серьезно, и наша парковая полиция США расследует этот инцидент и привлечет виновных к ответственности", – сказал пресс-секретарь.

Цифры "86 47" использовались для выражения оппозиции Трампу, хотя его администрация расценила их как угрозу в адрес президента.

В апреле бывший директор ФБР Джеймс Коми был обвинен Министерством юстиции в угрозе президенту за публикацию в Instagram изображения, на котором цифры были выложены из морских ракушек.

Цифра "86" часто используется как код в ресторанной индустрии, означающий отмену заказа или выпроводить клиента, тогда как Трамп является 47-м президентом США.