В США подростки устроили стрельбу в мечети и совершили самоубийство

В результате стрельбы в мечети в Сан-Диего (штат Калифорния) убиты трое мужчин, двое подозреваемых мертвы. Стрельба в Исламском центре Сан-Диего, крупнейшей мечети округа, произошла в понедельник, 18 мая, пишет dw.com

Сигнал о происшествии поступил в полицию около 11:40 утра по местному времени. Правоохранители оперативно прибыли на место и вскоре сообщили, что ситуация взята под контроль.

Как заявил начальник городской полиции Скотт Уол, в результате нападения были убиты трое мужчин, в том числе - охранник центра. Двое предполагаемых нападавших были найдены мертвыми. По предварительной информации, они покончили с собой.

Несколько пострадавших были доставлены в больницу с ранениями различной степени тяжести.

По словам Уола, вероятные нападавшие - двое молодых людей. Их личности и мотивы устанавливаются. Полиция уже заявила, что рассматривает произошедшее как возможное преступление на почве ненависти, учитывая, что атака была совершена на религиозный объект.

Стрельба произошла на территории комплекса примерно в 14 км к северу от центра Сан-Диего, где, помимо мечети, располагается школа. В момент нападения там находились дети. Все они были эвакуированы и не пострадали. В школе проводились курсы по арабскому языку, исламоведению и изучению Корана.

По свидетельствам правоохранителей, события развивались стремительно: стрельба велась как рядом с мечетью, так и в прилегающем районе. Полиция обнаружила жертв сразу по прибытии. Позднее в автомобиле в нескольких кварталах от места происшествия были найдены тела двух молодых людей 17 и 19 лет с огнестрельными ранениями, которые те, по всей видимости, нанесли сами себе.