В США допускают захват бывшего лидера Кубы по венесуэльскому сценарию.

Власти США допускают захват бывшего лидера Кубы Рауля Кастро. Об этом пишет The New York Times.

По данным издания, Вашингтон может возбудить дело против политика и использовать это, как в случае с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро.

«Высокопоставленные чиновники хотят по меньшей мере иметь возможность разыграть венесуэльский сценарий снова», — говорится в публикации.