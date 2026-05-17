В соцсетях стал популярным пост, предсказавший появление хантавируса в 2026 году.

Об этом сообщает издание Newsweek.

Сообщение iamasoothsayer крайне лаконичное: в нем написано, что в 2023 году закончилась пандемия коронавируса, а в 2026 году что-то случится с хантавирусом. На момент публикации новости пост набрал более 400 тыс. лайков и 151 тыс. репостов. Популярность сообщения резко выросла на фоне вспышки хантавируса на круизном судне, где болезнь уже унесла жизни трех человек.

Сейчас санитарные службы в разных странах отслеживают пассажиров лайнера, покинувших судно до официального подтверждения вспышки. По данным властей, пассажиры прибыли как минимум из 12 стран. Первый случай заражения на борту был подтвержден 2 мая.

У пяти пассажиров подтвердили заражение вирусом Andes – разновидностью хантавируса, распространенной в Южной Америке. Этот штамм считается единственным хантавирусом, способным передаваться от человека к человеку, и может вызывать тяжелый легочный синдром.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что хантавирус не станет «новым COVID», хотя заболевание остается серьезной инфекцией. Эксперты также отмечают, что вирус известен уже давно и маловероятно, что он способен вызвать глобальную пандемию.

Расследование происхождения вспышки продолжается. В центре внимания находится Аргентина, откуда отправилось судно. По данным ВОЗ, первые заболевшие – супружеская пара из Нидерландов – до круиза посещали Аргентину, Чили и Уругвай, включая районы обитания грызунов, переносящих вирус Andes.