theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
17 Мая 2026, 13:30
6 100
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В соцсетях стал популярным пост, предсказавший появление хантавируса в 2026 году

В соцсети X (Twitter) стал вирусным пост 2022 года, в котором пользователь под ником iamasoothsayer формально предсказал вспышку заражения хантавирусом в 2026 году.

В соцсетях стал популярным пост, предсказавший появление хантавируса в 2026 году.
В соцсетях стал популярным пост, предсказавший появление хантавируса в 2026 году.

Об этом сообщает издание Newsweek.

Сообщение iamasoothsayer крайне лаконичное: в нем написано, что в 2023 году закончилась пандемия коронавируса, а в 2026 году что-то случится с хантавирусом. На момент публикации новости пост набрал более 400 тыс. лайков и 151 тыс. репостов. Популярность сообщения резко выросла на фоне вспышки хантавируса на круизном судне, где болезнь уже унесла жизни трех человек.

Сейчас санитарные службы в разных странах отслеживают пассажиров лайнера, покинувших судно до официального подтверждения вспышки. По данным властей, пассажиры прибыли как минимум из 12 стран. Первый случай заражения на борту был подтвержден 2 мая.

У пяти пассажиров подтвердили заражение вирусом Andes – разновидностью хантавируса, распространенной в Южной Америке. Этот штамм считается единственным хантавирусом, способным передаваться от человека к человеку, и может вызывать тяжелый легочный синдром.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что хантавирус не станет «новым COVID», хотя заболевание остается серьезной инфекцией. Эксперты также отмечают, что вирус известен уже давно и маловероятно, что он способен вызвать глобальную пандемию.

Расследование происхождения вспышки продолжается. В центре внимания находится Аргентина, откуда отправилось судно. По данным ВОЗ, первые заболевшие – супружеская пара из Нидерландов – до круиза посещали Аргентину, Чили и Уругвай, включая районы обитания грызунов, переносящих вирус Andes.

В соцсетях стал популярным пост, предсказавший появление хантавируса в 2026 году

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте