В Швейцарии приняли новую Стратегию безопасности.

В документе указывается, что международная ситуация характеризуется растущей нестабильностью.

Федеральный совет Швейцарии утвердил новую Стратегию безопасности. Об этом сообщает пресс-служба швейцарского МИДа.

Завершение конфликта в Украине «остается недостижимой целью», отмечается в стратегии. Кроме того, по оценке авторов концепции, число гибридных угроз растет, а критическая инфраструктура остается уязвимой.

Стратегия выделяет три приоритетных направления политики. Во-первых, повышение устойчивости государства и общества, а также снижение зависимости в критически важных областях. Во-вторых, усиление защищенности населения и госучреждений. В-третьих, укрепление обороноспособности Швейцарии для эффективного противодействия возможному вооруженному нападению.

Направления конкретизированы в 10 целях и 46 мерах. Среди них — борьба с гибридными угрозами, защита от удаленных атак и борьба с организованной преступностью.