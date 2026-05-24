В Сербии вспыхнули беспорядки после антиправительственных протестов.

Об этом в субботу, 23 мая, сообщили телеканал Nova и агентство AP, передает dw.com

По данным Nova, полиция оттесняет толпу в сторону здания юридического факультета, возле парламента распылили слезоточивый газ, слышны взрывы светошумовых гранат. По версии издания, протестующие обрушились на полицию с файерами, камнями и самодельными взрывными устройствами.

"Все те, кто напал на полицейских, обеспечивавших безопасность после завершения публичного собрания (на площади. - Ред.) Славии сегодня вечером, будут установлены и привлечены к ответственности в соответствии с законом", - заявили в прокуратуре Белграда. Там добавили, что "самым решительным образом осуждают такие нападения и предупреждают, что нападения на сотрудников полиции являются уголовным преступлением". В связи с беспорядками задержаны 23 человека, заявил министр внутренних дел страны Ивица Дачич.

AP: Десятки тысяч человек присоединились к митингу

До этого десятки тысяч человек присоединились к митингу, организованному студентами, - несмотря на попытки правительства президента Александара Вучича пресечь массовые демонстрации, отметило агентство AP. Многие из собравшихся принесли плакаты и были одеты в футболки с лозунгом молодежного движения "Студенты побеждают".

Ранее в тот же день в Белград съехались колонны автомобилей из других сербских городов. Государственная железнодорожная компания Сербии 23 мая отменила все поезда в Белград и из него, пытаясь не допустить массового прибытия людей из других регионов.

В Сербии свыше года продолжаются массовые протесты

Антиправительственные протесты в Сербии начались в ноябре 2024 года после обрушения бетонного навеса на отремонтированном железнодорожном вокзале в Нови-Саде, тогда погибли 16 человек. Протестующие убеждены, что причиной трагедии стала коррупция, халатность при строительстве и кумовство в верхах сербской власти. Они требуют отставки президента Вучича и проведения досрочных парламентских выборов.

В январе 2025 года на фоне протестов ушел в отставку премьер-министр Сербии и бывший мэр Нови-Сада Милош Вучевич. В марте парламент страны утвердил это решение. Новым главой правительства стал профессор медицины Джуро Мацут, кандидатуру которого предложил Вучич. При этом президент заявил, что "демократические страны не могут менять график выборов каждый раз, когда возникают протесты".

В сентябре 2025 года во время очередной вспышки антиправительственных протестов в Сербии были задержаны более 40 человек. При этом 13 полицейских получили ранения, сообщил глава МВД страны Дачич. Демонстранты забрасывали правоохранителей камнями и бутылками, в ход также пошли сигнальные ракеты и металлические прутья. Полицейские в ответ применяли слезоточивый газ и шумовые гранаты.

В декабре 2025 года президент Сербии Александар Вучич подтвердил, что внеочередные выборы в Народную скупщину (однопалатный парламент) пройдут в 2026 году.