В Румынии задержали Кэлина Джорджеску: в его доме проводят обыски.

Сотрудники Управления по расследованию организованной преступности и терроризма (DIICOT) Румынии задержали бывшего кандидата в президенты Кэлина Джорджеску. В его доме в Могошоае проводится обыск.

Джорджеску остановили в Отопень, когда он направлялся в спортивный зал, и доставили домой для проведения обыска в его присутствии, пишет digi24.ro

Речь идёт об уголовном деле, связанном с мошенничеством с ущербом в размере 1,1 млн евро. По данным DIICOT, расследование проводится по фактам создания организованной преступной группировки. Обыски проходят по пяти адресам в Могошоае, Чолпань, Буфтя и Бухаресте.

Жалоба по делу была подана в 2024 году Рэзваном Леу, бизнесменом из жудеца Бузэу.

По версии прокуроров, в сентябре 2021 года двое граждан Румынии, одним из которых был Кэлин Джорджеску, и гражданин Италии создали организованную преступную группу. Она якобы действовала под руководством Джорджеску на территории Румынии и Великобритании с целью получения материальной выгоды.

Как утверждают прокуроры, Джорджеску распределил между двумя другими участниками конкретные роли в разработанной схеме. Они представлялись состоятельными бизнесменами и руководителями иностранных компаний, якобы располагавшими значительными средствами для выдачи займов предпринимателям, намеревавшимся развивать бизнес в Румынии. При этом для получения финансирования требовалось внести денежные гарантии.

Таким образом, участников группы подозревают в том, что они вводили румынских предпринимателей в заблуждение относительно возможности получить финансирование от иностранных банков и финансовых учреждений. По версии следствия, целью было получение денежных гарантий, которые потерпевшие вносили для получения кредитов.

Кроме того, согласно доказательствам, собранным прокурорами, начиная с сентября 2021 года участники группы во время встреч в Бухаресте и жудеце Арджеш, а позднее в том числе в Великобритании, якобы ввели одного из потерпевших в заблуждение относительно возможности получить финансирование в размере 6 млн евро. Для этого ему предлагалось заключить кредитный договор с банковским учреждением при условии внесения гарантии.

После обыска в доме в Могошоае Джорджеску доставят в центральный офис DIICOT для допроса.