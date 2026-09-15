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Point.md logoPoint
15 Сентября 2026, 22:49
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На Рышкановке погоня за нарушителем на мотоцикле закончилась аварией и задержанием

Инцидент произошел сегодня вечером, 15 сентября 2026 года, около 18:00, после того как в полицию поступил сигнал о хаотично движущемся мотоциклисте.

На Рышкановке погоня за нарушителем на мотоцикле закончилась аварией и задержанием.
На Рышкановке погоня за нарушителем на мотоцикле закончилась аварией и задержанием.

Как сообщили в полиции, водитель мотоцикла марки Honda был замечен сотрудниками Национального инспектората общественной безопасности (INSP). Они потребовали от него остановиться, включив проблесковые маячки и звуковые сигналы, однако мужчина проигнорировал законные требования и продолжил движение, создавая реальную угрозу для других участников дорожного движения.

В ходе преследования 29-летний нарушитель не справился с управлением, упал с мотоцикла и был обездвижен сотрудниками полиции. На место вызвали медицинскую помощь, мужчину доставили в больницу для обследования.

В ходе предварительной проверки выяснилось, что задержанный не имеет водительских прав соответствующей категории. Более того, совсем недавно он уже дважды попадал в поле зрения правоохранителей за аналогичное нарушение (управление транспортом без нужной категории прав), а также за другие нарушения ПДД.

Мотоцикл нарушителя изъят и отправлен на специальную штрафплощадку. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося.

Полиция Молдовы строго напоминает: игнорирование требований об остановке влечет за собой жесткие меры пресечения, так как подобные действия напрямую угрожают жизни и безопасности граждан.


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