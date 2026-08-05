5 Августа 2026, 09:34
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В Румынии расконсервировали и запустили 70-летнюю электростанцию на угле.
В Румынии расконсервировали и запустили 70-летнюю электростанцию на угле
На фоне нехватки электроэнергии власти Румынии запустили угольную теплоэлектроцентраль Парошень, построенную 70 лет назад, чтобы восполнить энергобаланс страны.
На станции подготовлен запас угля в 40 000 тонн. Её заявленная мощность составляет 150 мегаватт, сообщает ziare.com, передает logos-pres.md
В понедельник утром агрегаты станции были запущены, а сегодня вся ТЭЦ была включена в национальную энергетическую систему Румынии.