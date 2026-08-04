Глава Moldovagaz призвал срочно строить газовую электростанцию.

Председатель правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что изменение климата ставит под угрозу устойчивость энергетических систем Европы и делает строительство газовой электростанции в Молдове необходимым шагом.

Он написал в социальных сетях, что «аномально низкий уровень воды в Дунае уже привел к остановке венгерской атомной электростанции «Пакш», которая обеспечивает около 40% потребностей страны в электроэнергии», сообщает infotag.md

Чебан также отметил, что из-за обмеления Дуная в ближайшие дни аналогичная ситуация может возникнуть и на румынской АЭС Cernavoda. Кроме того, снижение уровня воды негативно влияет на выработку гидроэлектростанций.

По мнению главы «Молдовагаз», жара и климатические изменения способны вызвать дефицит электроэнергии в странах Юго-Восточной Европы именно в период максимального спроса, когда температура воздуха превышает 40 градусов. Это может привести не только к росту цен, но и к нехватке электроэнергии даже при высоких рыночных тарифах.

Чебан подчеркнул, что Республика Молдова особенно уязвима перед подобными рисками. В этой связи он считает строительство газовой электростанции полностью оправданным. По его словам, «национальная газовая инфраструктура сегодня используется менее чем на треть своей проектной мощности, а увеличение объемов транспортировки газа позволит снизить эксплуатационные расходы и уменьшить нагрузку на потребителей».

Он также отметил, что рост объемов закупок природного газа укрепит переговорные позиции страны и позволит заключать долгосрочные контракты с более предсказуемыми ценами на газ и электроэнергию.

В завершение Вадим Чебан сослался на прогноз компании McKinsey, согласно которому к 2030 г. мировые инвестиции в центры обработки данных и развитие искусственного интеллекта могут достичь $7 трлн. По его мнению, если Молдова рассчитывает стать частью этих процессов, ей необходимо обеспечить производство достаточного объема доступной и предсказуемой по цене электроэнергии.