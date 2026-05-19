theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
eurointegration.com.ua logoeurointegration
19 Мая 2026, 11:08
3 283
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Румынии объявляли тревогу и поднимали F-16 из-за атаки РФ на юге Одесской области

Ночью 19 мая в Румынии объявляли воздушную тревогу в районах у границы с Украиной и поднимали авиацию в связи с очередными российскими ударами по украинским портам на Дунае.

В Румынии объявляли тревогу и поднимали F-16 из-за атаки РФ на юге Одесской области.
В Румынии объявляли тревогу и поднимали F-16 из-за атаки РФ на юге Одесской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Румынии, пишет "Европейская правда".

В ведомстве сообщили, что ночью 19 мая Россия осуществляла очередную атаку беспилотниками по территории Украины у границы с Румынией, пролегающей по руслу Дуная.

В связи с угрозой нарушения воздушного пространства страны в 01:45 подняли два истребителя F-16.

В 02:05 в пограничном уезде Тулча объявили воздушную тревогу.

Румынские наземные радары фиксировали группы ударных БПЛА, атаковавших порт Измаила. Нарушений румынского воздушного пространства не зафиксировали. Тревогу отменили в 02:57.

"Министерство национальной обороны в реальном времени информирует союзнические структуры о ситуациях, создаваемых атаками", – добавляют в заявлении.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте