19 Мая 2026, 11:08
В Румынии объявляли тревогу и поднимали F-16 из-за атаки РФ на юге Одесской области
Ночью 19 мая в Румынии объявляли воздушную тревогу в районах у границы с Украиной и поднимали авиацию в связи с очередными российскими ударами по украинским портам на Дунае.
Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Румынии, пишет "Европейская правда".
В ведомстве сообщили, что ночью 19 мая Россия осуществляла очередную атаку беспилотниками по территории Украины у границы с Румынией, пролегающей по руслу Дуная.
В связи с угрозой нарушения воздушного пространства страны в 01:45 подняли два истребителя F-16.
В 02:05 в пограничном уезде Тулча объявили воздушную тревогу.
Румынские наземные радары фиксировали группы ударных БПЛА, атаковавших порт Измаила. Нарушений румынского воздушного пространства не зафиксировали. Тревогу отменили в 02:57.
"Министерство национальной обороны в реальном времени информирует союзнические структуры о ситуациях, создаваемых атаками", – добавляют в заявлении.