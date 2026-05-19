В Румынии объявляли тревогу и поднимали F-16 из-за атаки РФ на юге Одесской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Румынии, пишет "Европейская правда".

В ведомстве сообщили, что ночью 19 мая Россия осуществляла очередную атаку беспилотниками по территории Украины у границы с Румынией, пролегающей по руслу Дуная.

В связи с угрозой нарушения воздушного пространства страны в 01:45 подняли два истребителя F-16.

В 02:05 в пограничном уезде Тулча объявили воздушную тревогу.

Румынские наземные радары фиксировали группы ударных БПЛА, атаковавших порт Измаила. Нарушений румынского воздушного пространства не зафиксировали. Тревогу отменили в 02:57.

"Министерство национальной обороны в реальном времени информирует союзнические структуры о ситуациях, создаваемых атаками", – добавляют в заявлении.