В Молдове со следующего года введут акциз на электроэнергию.

В Молдове расширяют список продуктов, облагаемых акцизами, и включают электроэнергию в сферу их применения.

Эти положения вошли в новую редакцию раздела IV «Акцизы» Налогового кодекса. Ведомство завершило его доработку, сообщает logos-press.md

Согласно действующему налоговому законодательству, электроэнергия не входит в перечень подакцизных товаров. На данный момент в Молдове акцизы применяются к ограниченному кругу товаров, таких как алкогольная и табачная продукция, топливо, некоторые виды транспорта и другие.

В соответствии с новой редакцией раздела НК по акцизам, наряду с введением электроэнергии в сферу их применения, в новом разделе предусмотрены исключения из режима обложения ими, освобождения от уплаты акцизов и сниженные ставки в зависимости от использования энергетических продуктов и электроэнергии.

Так, льготы будут действовать при использовании энергетических продуктов в сельском и лесном хозяйстве, строительстве, для отопления и производства электроэнергии, в отдельных технологических процессах, на железнодорожном и городском электротранспорте, других случаях. Часть освобождений будет применяться путем возмещения ранее уплаченных акцизов.

Ставки акцизов на энергетические продукты и электроэнергию будут ежегодно обновляться с учетом курса евро за октябрь и применяться с 1 января следующего года. На 2030 год на электроэнергию, используемую в коммерческих целях, она установлена в размере 10 леев за МВт·ч.