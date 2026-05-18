В прокуратуру Парижа обратились новые возможные жертвы Эпштейна

В прокуратуру Парижа обратились еще "около десяти" предполагаемых жертв Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в принуждении несовершеннолетних и молодых женщин к занятию проституцией и в 2019 году найденного повесившимся в тюремной камере в Нью-Йорке. Об этом сообщила прокурор Парижа Лор Беко в воскресенье, 17 мая, в эфире телеканала RTL, передает dw.com

По ее словам, в итоге число подобных заявлений достигло примерно 20.

Цель расследования - в выявлении возможных посредников в деле "торговли людьми" во Франции, которые могли содействовать преступной деятельности Эпштейна.

"На данном этапе не было допрошено ни одно из лиц, которые могут быть привлечены к ответственности", - указала прокурор, уточнив, что текущая логика расследования заключается в том, чтобы сначала собрать показания возможных жертв, а затем изучить вещественные доказательства.

На более позднем этапе будет проведена экспертиза данных с компьютера Эпштейна, содержания его телефонных разговоров и адресных книг.