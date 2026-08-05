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Point.md logoPoint
5 Августа 2026, 13:38
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В парламенте Индии потребовали от Цукерберга извинений за удаление поста Моди

Комитет по связи и информационным технологиям парламента Индии потребовал извинений от главы Meta Марка Цукерберга за временное удаление поста премьер-министра страны Нарендры Моди.

В парламенте Индии потребовали от Цукерберга извинений за удаление поста Моди.
В парламенте Индии потребовали от Цукерберга извинений за удаление поста Моди.

Помимо извинений Цукерберг должен в ближайшие три дня принять меры в отношении сотрудников, ответственных за удаление видеозаписи с участием Нарендры Моди от 23 июля. Иначе в отношении его компании могут приостановить действие режима «безопасной гавани» (Safe Harbour), а также «возбудить дело», передает news18.com

В парламентском комитете назвали удаление видеозаписи «посягательством на демократию», поскольку публикация отражает голос 1,4 млрд индийцев.

23 июля Нарендра Моди опубликовал свое первое селфи-видео в Facebook. В нем индийский премьер обратился к молодежи и заверил, что правительство примет более строгие меры против утечек экзаменационных работ. Затем видео ненадолго пропало из аккаунта. Meta объяснила ситуацию технической ошибкой. В стране начались массовые протесты «поколения Z» из-за отмены результатов вступительного экзамена в медицинские вузы после подозрений в утечке.

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