В Нью-Йорке началась первая за 32 года забастовка железнодорожников.

Об этом сообщил профсоюз машинистов и железнодорожников Brotherhood of Locomotive Engineers and Trainmen.

Забастовка началась в ночь на 16 мая и стала первой на железной дороге Лонг-Айленда за 32 года. Из-за нее остановилась крупнейшая пригородная железнодорожная система США с пассажиропотоком в 300 тысяч человек. По данным профсоюза, сотрудники больше трех лет работают без повышения зарплаты.

«Этой забастовки не было бы, если бы MTA (Управление городского транспорта Нью-Йорка) и LIRR предложили нашим членам разумные условия, которые правительство рекомендовало неоднократно», — заявил глава профсоюза Марк Уоллес.

Как пишет Reuters, в январе президент США Дональд Трамп создал специальную комиссию для переговоров между профсоюзами и руководством железной дороги, чтобы не допустить забастовки и остановки движения поездов.