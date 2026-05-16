16 Мая 2026, 14:14
3 430
В Нью-Йорке началась первая за 32 года забастовка железнодорожников

Около 3,5 тысяч сотрудников железной дороги Лонг-Айленда (Long Island Rail Road, LIRR) в Нью-Йорке начали забастовку после неудачных переговоров о повышении зарплат.

Об этом сообщил профсоюз машинистов и железнодорожников Brotherhood of Locomotive Engineers and Trainmen.

Забастовка началась в ночь на 16 мая и стала первой на железной дороге Лонг-Айленда за 32 года. Из-за нее остановилась крупнейшая пригородная железнодорожная система США с пассажиропотоком в 300 тысяч человек. По данным профсоюза, сотрудники больше трех лет работают без повышения зарплаты.

«Этой забастовки не было бы, если бы MTA (Управление городского транспорта Нью-Йорка) и LIRR предложили нашим членам разумные условия, которые правительство рекомендовало неоднократно», — заявил глава профсоюза Марк Уоллес.

Как пишет Reuters, в январе президент США Дональд Трамп создал специальную комиссию для переговоров между профсоюзами и руководством железной дороги, чтобы не допустить забастовки и остановки движения поездов. 

Источник
